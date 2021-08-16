Görenler şoke oldu! Sahilde korkunç olay!

İHA

İstanbul Pendik'te, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde insanı şoke eden bir olay yaşandı. Pendik Batı Mahallesi’nde sahil yolunda, park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis, otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

DARP VE YARA İZİ GÖRÜLMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir sahsa ait olduğu anlaşılan cansız bedende herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.