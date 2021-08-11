Her canlı kendisini farklı bir şekilde korur, savunur. Bukalemunlar renk değiştirir, kaplumbağalar kabuklarına sığınır, kokarcalar da özgün kötü kokularını çıkarırlar... Peki ya görünmezlik? İnsanların bile en çok sahip olmak istediği özelliklerden biri olan görünmezlik, bazı hayvanlarda mevcut. İşte savunma ve kamuflaj konusunda aşmış, şeffaf varlıklar...

Cam bilyeye benzeyen bu sevimli canlının adı pleurobrachia pileus. 2.5 santime kadar büyüyebilen canlı, deniz üzümü olarak da biliniyor. Dokunaçları vücudundan yirmi kat daha uzun ve bu silahını avını sarmak için kullanıyor.