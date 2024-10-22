Sahil Güvenlik yıldızı Michael Newman hayatını kaybetti

Ünlü Hollywood yıldızı Michael Newman, 68 yaşında hayatını kaybetti.

1990'lı yılların ünlü dizisi 'Sahil Güvenlik'te (Baywatch) David Hasselhoff, Pamela Anderson ve Carmen Electra gibi yıldızlarla birlikte rol alan ve dizideki cankurtaran rolüyle hafızalara kazınan Newman, Parkinson hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata veda etti.

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Newman, kendisine ilk kez Parkinson teşhisi konulduğunda 50 yaşındaydı. 18 yıldır hastalıkla mücadele eden oyuncu, gerçek hayatta cankurtaran olarak çalışan tek 'Sahil Güvenlik' oyuncusuydu.

11 sezon boyunca devam eden ve 2001'de final yapan dizi, Los Angeles sahillerinde devriye gezen cankurtaran ekibinin başından geçen olayları konu ediniyordu. REKLAM Dizinin 150 bölümünde yer alan Newman, aynı zamanda 'Sahil Güvenlik'te oynadığı sırada tam zamanlı bir itfaiyeciydi. 'Baywatch: Moment in the Sun' adlı belgeselde Newman'ın Parkinson hastalığıyla mücadelesinden bahsedilmişti. "HASTALIK BANA BİLGELİK KAZANDIRDI" Ağustos ayında People'a konuşan Newman, "Bu ölümcül hastalık bana düşünmek için çok fazla zaman verdi. Belki de bunu istemiyordum ama bana bilgelik kazandırdı" demişti.

"Vücudum o kadar yavaş değişiyor ki, bunu neredeyse hiç fark etmiyorum" diyen oyuncu, "Parkinson'un artık hayatımın merkezi haline geldiğini kendime sürekli hatırlatıyorum" diye eklemişti.