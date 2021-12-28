Şahide Türe yaşamını yitirdi. Vefat nedeni henüz açıklanmayan Şahide Türe ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
ŞAHİDE TÜRE ÖLDÜ MÜ, KİMDİR?
Şahide Türe'nin vefat haberini Berkcan Güven'in babası Burhan Güven Instagram hesabından duyurdu.
Burhan Güven paylaştığı mesajda; 'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.'' mesajıyla paylaştı.
BERKCAN GÜVEN KİMDİR?
Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE (d. 30 Mayıs 1996, İstanbul), Türk internet ünlüsü, YouTuber ve şarkıcıdır. YouTube kariyerine 2014 yılında başlamış olan Güven, özellikle yayımlamış olduğu müzik parçaları ile tanınmaktadır.
Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.
İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yükleniyor. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu. 'YouTube Benim İşim', 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu oldu.
Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.
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