Sahaya giren köpeği böyle çıkardı
Ankara'da oynanan Beypazarı Belediye Spor ile Başkent Fatih Spor karşılaşmasında sahaya sokak köpeği girdi. Maçın yan hakemi, elindeki bayrağı kullanarak köpeği sahadan çıkardı. O anlar kameraya yansıdı
Giriş: 24.02.2025 - 01:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:14
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Süper Amatör Lig’de bugün Beypazarı Belediye Spor ile Başkent Fatih Spor karşı karşıya geldi.
Müsabaka esnasında sahaya sokak köpeği girdi.
Maçın yan hakemi Ayberk Yalçınkaya, köpeğin dikkatini elindeki bayrağa çekerek, sahadan çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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