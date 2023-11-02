Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna'nın sevgilisi göz kamaştırdı! Yasemin Yazıcı'nın gönderilerine beğeni yağdı!
FOX TV'nin yeni dizilerinden biri olan Şahane Hayatım'da Mesut karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Tuna'nın sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu. Ünlü ismin aşkının pozlarına övgü dolu yorumlar geldi.
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Onur Tuna, Şahane Hayatım'da Mesut rolünü canlandırıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle yayınlandı.
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Onur Tuna'nın geçtiğimiz yıl, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Yasemin Yazıcı'ya kaptırmıştı.
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Onur Tuna ile güzel bir ilişkisi olan Yasemin Yazıcı, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.
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8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünü tamamlamıştır. Dans ve vokal eğitimi alan Yasemin Yazıcı'nın Instagram hesabında 190 bin takipçisi bulunuyor.
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İşte Onur Tuna'nın sevgilisi Yasemin Yazıcı...
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