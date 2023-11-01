Şahane Hayatım oyuncu kadrosu: FOX TV yeni dizisi Şahane Hayatım oyuncuları
Şahane Hayatım oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in hikayesini konu alan dizi 1 Kasım itibarıyla FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Ay Yapım imzalı Şahane Hayatım oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, FOX TV yeni dizisi Şahane Hayatım oyuncuları ve karakterleri...
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Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı Şahane Hayatım dizisi FOX TV'de yayın hayatına başlıyor. Televizyon izleyicileri Şahane Hayatım oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak ediyor. İşte, Şahane Hayatım dizi oyuncuları ve karakterleri...
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ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Hilal Altınbilek - Şebnem Gümüşçü
Onur Tuna - Mesut Öztürkmen
Yiğit Özşener - Yiğit Gümüşçü
Serkan Keskin - Niyazi Adalı
Nesrin Cavadzade - Melisa Özsoy
Sumru Yavrucuk - Aysel Gümüşçü
Gökçe Eyüboğlu - Didem Özcan
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ŞAHANE HAYATIM KONUSU NEDİR?
Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.
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Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi (Serkan Keskin), şimdi başına sardığı ve çok etkilendiği cinayet başkomiseri Mesut (Onur Tuna), “zengin koca”nın kelime anlamı olan Onur (Yiğit Özşener), Onur’a musallat olmuş ve onu Şebnem’den boşatmaya çalışan Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem’in asıl büyük düşmanı yüceler yücesi, Onur’un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) ile bir kadının kaç cephede savaşabilir? sorusunun cevabı aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilerle buluşacak.