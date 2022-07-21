Yeniden İstanbul’da

Geçtiğimiz ay 81 ilden oluşan Türkiye turnesini tamamlayan Sagopa Kajmer, soluğu İstanbul'da alacak. Tamamladığı turneyle beraber Türkiye'de ilk kez tüm illerde konser veren rap sanatçısı olan Kajmer, rekorunu 23 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle birlikte taçlandıracak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."