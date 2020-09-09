Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Sagopa Kajmer' ismiyle tanınan ünlü rapçi Yunus Özyavuz, önceki akşam Yeniköy'deki bir restoranda görüntülendi.

Mekanda iki erkek arkadaşı ile yemek yiyen Özyavuz, mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu görünce koşar adım arabasına bindi.

Lüks aracın arka koltuğuna oturan rapçi, kendisini görüntüleyen muhabirlere kahkaha attı.