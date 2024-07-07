Rap dünyasının yıllardır küs olan iki ismi Ceza ile Sagopa bir kez daha karşı karşıya geldi.

Ceza için yapılan 'Saygı 1' programında; Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik sahne almış ve ünlü rapçinin şarkılarını söylemişti.