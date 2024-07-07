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        Haberler Magazin Sagopa Kajmer'den 'Saygı1' açıklaması: Teklif ilk bana geldi, reddettim - Magazin haberleri

        Sagopa Kajmer'den 'Saygı 1' açıklaması: Teklif ilk bana geldi, reddettim

        Sahne adı Sagopa Kajmer olarak bilinen rapçi Yunus Özyavuz, yıllardır küs olduğu meslektaşı Ceza'nın adına yapılan 'Saygı 1' için ilk teklifin kendisine geldiğini fakat kabul etmediğini açıkladı. Bunun üzerine programın yapımcısı Oğuzhan Uğur da konu hakkında yaptığı açıklama ile Kajmer'in iddialarını yalanladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:06
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        • 1

          Rap dünyasının yıllardır küs olan iki ismi Ceza ile Sagopa bir kez daha karşı karşıya geldi.

          Ceza için yapılan 'Saygı 1' programında; Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik sahne almış ve ünlü rapçinin şarkılarını söylemişti.

        • 2

          "10 YIL SONRA KABUL EDERİM"

          Sosyal medya hesabından soruları cevaplayan Sagopa Kajmer, söz konusu proje için ilk teklifin kendisine geldiğini ancak kabul etmediğini açıkladı.

          Sagopa Kajmer, bir takipçisinin "Saygı1' için sana da teklif geldi mi ağabey?" sorusuna, "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" yanıtını verdi.

        • 3

          "BİZ CEZA İLE BERABER SEVDİRDİK"

          Sagopa Kajmer ayırca bir sosyal medya kullanıcısının, "Böyle geceler emekli adamlara yapılır. Ceza çoktan rafa kalktı, yetenekli sesi güzel ama Sago gibi derin yazamıyordu. Enstrüman çalamıyor, turntable kullanamıyor, mixerde görmedik, burada benim diyen DJ'in attığı scratchi, Sago ağzıyla atıyor" şeklindeki yoruma ise şu sözlerle karşılık verdi; "Öyle düşünme lütfen. Biz beraberce oluşturduk ve insanlara sevdirdik bu bir takım oyunu gibiydi. Elbette ki ilham kaynağıdır. Yermek haksızlık olur. Beni sevdiğinden diğerini yermek olmaz."

        • 4

          "İLK TEKLİFLER BANA GELMİŞTİR, KABUL ETMEDİKLERİM BAŞKASINA SEKMİŞTİR"

          "Saygı 1'in sana olması için mi teklif geldi yoksa ceza için olanda sahne alman için mi teklif geldi?" şeklindeki soruya da cevap veren Sagopa Kajmer; "Bana ulaşan Sago'ya saygı gecesi düzenlemek istiyorlar... Ben buna olumlu yaklaşmadım. Sonradan 'Neyim Var ki' performansı ve telifi için bir rica geldi. O ricayı belli sebeplerden geri çevirdim" dedi.

          Sagopa Kajmer, başka bir takipçisinin, "İlk demeseydin, nezaketen en azından, yapmayın bunu birbirinize" sözleri üzerine ise "Bu camiada yıllardır ilk teklifler bana gelmiştir. Kabul etmediklerim hep başkasına sekmiştir. Bunu tüm organizatörler ve yapımcılar iyi bilirler. Gerçeği söylüyorum, nezakete de ihtiyaç yok bu konuda" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "SAGOPA KAJMER'E TEKLİF GİTMEDİ"

          Programın yapımcısı Oğuzhan Uğur, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

          "Yunus ağabeyimizin (Sagopa Kajmer) işlerini çok seviyorum. Yıllardır severek dinliyorum. Hatta şarkıları dijital platformlarda gezmeye başlamadan evvel, 'Hedef 12' albümü için kavgaya karışmışlığım bile vardır. O derece fanıyımdır. Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler. Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine 'Saygı1' için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir. Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca 'Saygı1', kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz. İlk bölümümüz henüz yayınlanmadan yurt dışı platformlardan yayın teklifi alıyor, sahne tasarımımızla ödüle aday gösteriliyoruz. Bunca tebrik ve alkış arasından böyle bir yanlış anlaşılmanın kafa karışıklıklarına yol açacağını düşündüğüm için açıklamak, doğrusunu anlatmak istedim. Halen kendisinin büyük bir hayranıyım. Yanlışı düzeltmek hakkımı anlayacağı kanısındayım."

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