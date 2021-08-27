Türk Dil Kurumu'na göre Sağol ifade olarak kullanılmaktadır. İşte TDK Sağol kelimesinin doğru yazım şekli...

SAĞOL MU, SAĞ OL MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Sağol" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Sağ Ol" şeklinde yazılır.

Sağ Ol

İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında `çok yaşa, teşekkür ederim` anlamlarında söylenen bir söz.