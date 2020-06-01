HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi yayımladı.

Rehberde, COVID-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeniyle, virüse özgün etkili bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar riskin devam ettiği, pandeminin kontrol edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın giderek arttığı ancak salgın eğrisinin düzleşmesinin, toplam vaka sayısını azaltmayacağı, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayacağı, bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak diğer sağlık hizmetlerinin de başlamasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Rehbere göre, salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

» COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini sağlamak,

» COVID-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri güvenli halde tutmak,

» Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

» Tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını sağlamak ve

» Personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlemektir.

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanarak, 'Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; COVID-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar' denildi.

Rehber için tıklayınız...