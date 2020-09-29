Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde 2 yeni kamu spotu daha hazırlandı.

Temizlik, maske ve mesafenin önemine işaret edilen spotlarda, "Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." sloganı kullanıldı.

Kamu spotlarında "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez ve "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı.

KAMU SPOTLARI EŞ ZAMANLI YAYIMLANACAK

Timuçin Esen'in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Spotta, pandeminin bir kişiden başladığı ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Kamu spotunda, bireylerin kendini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemide tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği de spotta vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının yeni kampanyası, televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı yayımlanacak.