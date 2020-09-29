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Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları 2020! ÖSYM KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama

ÖSYM KPSS Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarını bugün resmi internet sayfasında erişime açtı. İşte KPSS 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

29.09.2020 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları 2020! ÖSYM KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Milyonlarca sağlık çalışanı 10-16 Eylül tarihleri arasında yaptığı tercihler ile Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli kadrolarına atandı. İşte, 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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