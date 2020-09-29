Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Milyonlarca sağlık çalışanı 10-16 Eylül tarihleri arasında yaptığı tercihler ile Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli kadrolarına atandı. İşte, 2020 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "10-16 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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