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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih atama sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih sonuçları sorgulama!

Son dakika haberleri... Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz haftalarda başvuruları alınan sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih sonuçları erişime açıldı. Böylelikle, Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları açıklandı mı sorusu netlik kazandı. Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı atama ve tercih sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı...

27.12.2021 - 15:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • ÖSYM'den gelen açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı atama sonuçları açıklandı. Böylelikle, günlerdir yanıtı merak edilen Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı sorusu netlik kazandı. ÖSYM'nin açıklamasında, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama sonuçları sorgulama ekranı hakkında bilgi verildi. Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

    16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

  • SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

    20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

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