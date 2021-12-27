SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.