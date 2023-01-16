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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM | 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımında son gelişmeler: Gözler Sağlık Bakanlığı ikinci alım tarihlerinde!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 26-30 Aralık 2022 günleri arasında alındı. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı gerçekleştirilirken gözler Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı tarihlerine çevrildi. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvurularına dair detaylar...

Giriş: 16.01.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 bin personel alımı yapılacağı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilk etabında 30 bin sağlık çalışanının yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı. Gözler "Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı 2.personel alımına ilişkin merak edilenler...

  • 30 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi. 

  • İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2 ARALIK'TA TAMAMLANDI!

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

  • SAĞLIK BAKANLIĞI 1. KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular tamamlandı.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti.

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı.

     

    Sağlık Bakanlığı ikinci perosnelin atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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