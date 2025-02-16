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        Sağlık Bakanlığı'ndan haberlere yanıt

        Sağlık Bakanlığı, "Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz" açıklamasını yaptı. AK Parti milletvekili Gökhan Sarıçam da "Üzdüğüm sağlık çalışanlarından özür dilerim." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:29
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        Sağlık Bakanlığı'ndan haberlere yanıt
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        Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilemiştir. Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

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        "ÜZDÜĞÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLERİM"

        AK Parti milletvekili Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Kırşehir'de bir açılışta yaptığı konuşmada "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Sarıçam daha sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

        "Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

        Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır! Onlar gece gündüz demeden fedakârca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır..

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        Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan alınganlık gösteren üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için .

        Lütfen haklarını helal etsinler

        Oysa her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan bir milletvekili olarak orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espiri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir

        Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim.

        Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına konuşmamın tamamının dikkate alınmasını rica eder, tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."

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