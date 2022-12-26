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Sağlık Bakanlığı'ndan eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ilanına göre eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi istihdam edilecek

Giriş: 26.12.2022 - 05:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak
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AA

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

AA'nın haberine göre; adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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