Engelli işçi alım kurası bugün!

Sağlık Bakanlığı, engelli statüsünde işçi alacağını duyurmuştu. 19 Ağustos’ta tamamlanan başvurular sonucunda gözler, kura çekimine döndü. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli statüsünde kaç bin kişiyi alacak? Sağlık Bakanlığı engelli statüsünde işçi alımı kurası saat kaçta yapılacak? İşte, tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KAPSAMINDA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. İstihdam için başvurular 15-19 Ağustos arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ENGELLİ STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün (6 Eylül Salı), saat 10.00’da, Sağlık Bakanlığı’nın Youtube kanalı üzerinden canlı bir kura çekimi olacak. Kura sonucunda atanan adaylar için herhangi bir mülakat süreci olmayacak.