Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 kişi personel alımı ne zaman yapılacak, kadro branş dağılımı belli mi, son durum nedir?

        Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli mi?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı karar kapsamında, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı boyunca toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini istihdam edecek. Kadroların büyük kısmını uzman tabipler oluşturacakken, bunun yanında 3.652 tabip ile çeşitli branşlarda sağlık çalışanı da göreve alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman belli olacak? İşte, sürece ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kadroların önemli kısmı uzman tabipler için ayrılırken; tabip, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri gibi çeşitli unvanlarda da istihdam sağlanacak. Peki, kadro dağılımı belli oldu mu, başvuru süreci ne zaman başlayacak?

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        • 3

          KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

          Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

          Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

        • 4

          BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        Alman hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Yapay zekadan istihdama iyi haber
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Trump: Gazze'de süreç çok iyi gidiyor
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Habertürk Anasayfa