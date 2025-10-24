Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanan başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarih, gündemi meşgul etmeye başladı. Kontenjan dağılımı, 1.948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 klinik destek elemanı olarak belirtilen Sağlık Bakanlığı işçi alımında, kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura tarihi...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarında geri sayım sürüyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan adaylar, kura sonuçları için gözünü, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.