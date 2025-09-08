Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ikinci etap atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Memişoğlu açıkladı

        Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Memişoğlu açıkladı

        Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 37 bin personel alımı sürecinde ilk aşama Mayıs ayında tamamlanmış, bu kapsamda 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler ikinci etap atamalara çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamalarda ikinci etap alımların takvimi ile uygulanacak planlamaya dair önemli detaylar paylaştı. İşte ikinci etap personel alımlarına ilişkin güncel gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımı kapsamında ikinci etap süreci, kamuoyunun en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yer alıyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleştirilmişti. Kalan 18 bin kişilik kadro için adaylar, Bakanlığın yapacağı resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımlarına ne zaman başlayacak? İşte sürece dair en güncel ayrıntılar…

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        • 4

          Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

          Biyolog: 10

          Büro Personeli: 215

          Çocuk Gelişimcisi: 75

          Destek Personeli: 15

          Dil ve Konuşma Terapisti: 44

          Diyetisyen: 74

          Ebe: 1.280

          Fizyoterapist: 121

          Gerontolog: 6

          Hemşire: 7.597

          İş ve Uğraşı Terapisti: 27

          Odyolog: 17

          Perfüzyonist: 25

          Psikolog: 30

          Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

          Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

          Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

          Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

          Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

          Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

          Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

          Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

          Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

          Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

          Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

          Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

          Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

          Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

          Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

          Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

          Sosyal Çalışmacı: 67

          Tekniker: 235

          Teknisyen: 273

          Sürekli işçi: 3.658

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Habertürk Anasayfa