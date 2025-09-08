Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımı kapsamında ikinci etap süreci, kamuoyunun en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yer alıyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleştirilmişti. Kalan 18 bin kişilik kadro için adaylar, Bakanlığın yapacağı resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımlarına ne zaman başlayacak? İşte sürece dair en güncel ayrıntılar…