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Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli başvuruları ne zaman?

12 bin sağlık personeli alımı için düğmeye basıldı. Gözler ise ÖSYM'de... En çok merak edilip araştırılanların başında ise "12 bin sağlık personeli başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edenler için detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili detaylar...

04.12.2020 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli başvuruları ne zaman?

12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili süreç devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığını kılavuzun ise ÖSYM tarafından hazırlandığını söyledi. Peki, 12 bin sağlık personeli başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de yaptığı açıklama ile KPSS puanına göre alınacak personel için tercih tarihlerinin 1 ve7 Aralık arasında yapılacağını duyurdu.

PERSONEL BRANŞLARI DA BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin branşları da belli oldu.7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal Çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

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