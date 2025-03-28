Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yeşilay ziyaretine ilişkin paylaşım

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güzide kurumlarından Yeşilayımızı canı gönülden kutluyorum. Bağımlılıkla mücadele konusunda gösterdikleri çaba, verdikleri emek takdire şayan. Çocuklar, gençler bizim geleceğimiz. Onları her türlü bağımlılıktan korumak hepimizin görevi. Bu mesuliyetle bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ziyarete ilişkin video da paylaşan Memişoğlu, madde ve sigara bağımlılığı konusunda Yeşilaya teşekkür ederek, "Bu bağımlılıkla mücadelede en önemli hizmet erkanlarından bir tanesi. Ama şunu net ifade edeyim ki toplum bize yardım etmeli, sigara içmemeyi kendilerine telkin etmeli. Ben özellikle çocuklara, gençlere diyorum ki, eğer anne, babanız sigara içiyorsa Bu sağlığınıza zararlı, bunu içmeyin. diyerek kendinizi küçük sağlıkçı ilan edin, diyorum." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Memişoğlu, Kovid-19 pandemisinden sonra internet ve davranış bağımlılıklarının da artmaya başladığına dikkat çekerek, toplumsal riskle hep beraber mücadele edileceğini, bununla ilgili 2024-2028 Eylem Planının yayımlandığını kaydetti.

REKLAM advertisement1

Ramazan ayının, oruç tutarak nefsi kuvvetlendirmek olduğunu belirten Memişoğlu, "Sigara içenlerin bayrama kadar bu nefisle beraber sigaralarını kontrol etmelerini istiyoruz. Nefislerini güçlendirdiler artık sigaraları bırakma zamanları. Herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.