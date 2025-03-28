Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yeşilay ziyaretine ilişkin paylaşım

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yeşilay ziyaretine ilişkin paylaşım

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorumda Yeşilay ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu'ndan Yeşilay ziyaretine ilişkin paylaşım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güzide kurumlarından Yeşilayımızı canı gönülden kutluyorum. Bağımlılıkla mücadele konusunda gösterdikleri çaba, verdikleri emek takdire şayan. Çocuklar, gençler bizim geleceğimiz. Onları her türlü bağımlılıktan korumak hepimizin görevi. Bu mesuliyetle bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Ziyarete ilişkin video da paylaşan Memişoğlu, madde ve sigara bağımlılığı konusunda Yeşilaya teşekkür ederek, "Bu bağımlılıkla mücadelede en önemli hizmet erkanlarından bir tanesi. Ama şunu net ifade edeyim ki toplum bize yardım etmeli, sigara içmemeyi kendilerine telkin etmeli. Ben özellikle çocuklara, gençlere diyorum ki, eğer anne, babanız sigara içiyorsa Bu sağlığınıza zararlı, bunu içmeyin. diyerek kendinizi küçük sağlıkçı ilan edin, diyorum." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Memişoğlu, Kovid-19 pandemisinden sonra internet ve davranış bağımlılıklarının da artmaya başladığına dikkat çekerek, toplumsal riskle hep beraber mücadele edileceğini, bununla ilgili 2024-2028 Eylem Planının yayımlandığını kaydetti.

        Ramazan ayının, oruç tutarak nefsi kuvvetlendirmek olduğunu belirten Memişoğlu, "Sigara içenlerin bayrama kadar bu nefisle beraber sigaralarını kontrol etmelerini istiyoruz. Nefislerini güçlendirdiler artık sigaraları bırakma zamanları. Herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Habertürk Anasayfa