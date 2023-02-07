Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananlara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalenin sahra çadırlarında yapıldığını, ardından hastanelere nakillerin sağlandığını bildirdi.

Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlara yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız."

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.