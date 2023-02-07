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Sağlık Bakanı Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinde yaralı veya hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalenin sahra çadırlarında yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelerin hastanelere nakillerinin daha sonra sağlandığını bildirdi

Giriş: 07.02.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananlara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalenin sahra çadırlarında yapıldığını, ardından hastanelere nakillerin sağlandığını bildirdi.

Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlara yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız."

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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