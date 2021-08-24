Bakan Koca: Aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18 YAŞ VE ÜSTÜ HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ en az 1 doz aşısını yaptırdı. %75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: “Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var" dedi.