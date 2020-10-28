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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerli koronavirüs aşısına ilişkin konuşa Bakan Koca, "Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse" dedi.

Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ARALIK AYINDA 5 MİLYON AŞIYI UYGULAMA ŞANSIMIZ OLABİLECEK"

Yerel aşıdan başlayayım. Yerel aşıyla ilgili 16 yerli aşımızın çalışması devam ediyor. Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına erken, çok yakın olan 3 aşı olduğunu söylemiştim. Bugün özellikle bizim idea dediğimiz deneysel araştırma labaratuvarımızı da bugün ziyaret etmiş oldum.Bu aşıların toksitoloji ile ilgili çalışmaları artı sterilite ve standardizasyon çalışmalarının yapıldığı yer. Hafta sonu biteceği ifade edildi. Hafta sonu itibarıyle istenilen şekilde tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ama ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var. Bununla ilgili muhtemelen gelecek hafta ilk insan uygulaması başlamış olacak eğer bu hafta sonu sterilite ve standardizasyon çalışmaları başarılı bir şekilde biterse. Yurt dışından 2 aşı var. Biri Pfizer'in biri Çin snovak aşısı. Bununla ilgili Serhat hocam yakınen takip ediyor. Onunla ilgili bilgi verirse iyi olur. Şu ana kadar herhangi bir kompikasyonun ciddi yan etkinin olmadığını, muhtemelen Kasım sonunda bu anlamdaki bağışıklık durumu konusunda bilgilenmemiz olmuş olur. Bizim bu aşılarla ilgili Aralık ayında snovak dediğimiz virülansı azaltılmış olan aşıyla ilgili 5 milyon gibi, eğer başarılı olursa, Aralık ayında 5 milyon aşıyı, dozu uygulama şansımız olacak. Ocak, Şubat, Mart itibarıyla devam ediliyor olacak. Bizim aşımız da muhtemelen Nisan ayında devreye girer diye tahmi ediyoruz. 3-4 aşının bir noktaya geleceğini düşünüyorum...

"ESAS HEYECANIMIZ YERLİ AŞIMIZIN ERKEN DÖNEM DEVREYE GİRMESİ"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da konuya ilişkin olarak şunları söyledi: İki aşının faz üç çalışması devam ediyor. Aşılanan kişi sayısı 500'ü geçti. Brezilya'da 9 bin 500 kişinin güvenlik verileri açıklandı. Faz 2 ve faz1 antikor oluşturan bir aşı. Kasım sonuna kadar takip edip belli rakama ulaştığında etkinliğini daha kesin söyleyeceğiz. Günlük hayatta ne sonuç alındığını görmek için takip ediyoruz. Esas heyecanımız yerli aşımızın erken dönemde devreye girmesi.

"3 MİLYONUN ÜZERİNDE TEMİN ETMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Gazetecilerin grip aşısıyla ilgili olarak sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin. 2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz" dedi.

Bakan Koca grip aşısıyla ilgili olarak, "Özellikle sağlık çalışanlarımızdan, önümüzdeki hafta başlamış olacağız. Tanımlanan maddeler için olan kişiler ayrıca şu dönemde aşılanmış oluyor. Önümüzdeki gelen parti ile birlikte sağlık çalışanlarımız ve 26. haftadan sonra gebeleri aşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE RUHSATLI OLMAYAN AŞILARI SADECE HALK SAĞLIĞI ALABİLİR"

Sağlık Bakanı Koca, Türk Ezcasılar Birliği'in açıklamarına ilişkin, "Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Türkiye'de ruhsatı olmayan aşıyı Halk Sağlığı alabilir. Eğer bu anlamda varsa bir aşı lütfen bize söylesinler biz alalım. Ben bunu bir ay önce de iki ay önce de söyledim ama ortada olmayan, 'x firmada var' denilerek, şimdi 'yok' denilerek, bir aşıyı pazarlamasınlar" dedi.

Bakan Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"VATANDAŞLARIMIZ YOĞUN ÇABA İÇİNDE OLDUĞUMUZDAN EMİN OLSUN"

Grip aşısı konusu son dönem çok işlenen konu oldu. Grip aşısı bir sonraki yılın aşısı bir yıl önceden sipariş edilir. Dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı. Yani herkesin aşı yaptırma imkanı zaten mümkün olamaz. Çünkü dünyada artış yüzde 20'yi geçmedi. Biz de 1 milyon 350 bin geçen yıldan biraz daha fazla olmak üzere sipariş verdik. Bazı ülkelerin daha yüksek dozda aşı temin ettiği söylenir. Mesela Almanya 26 milyon, İngiltere 30 milyon temin etti bu yıl. Geçen yıl İngiltere 25 milyon temin etmişti. Biz geçen yıllarda serbest eczanelerden ücretli grip aşısı temin etme imkanı olmasına rağmen tüketilen aşımız 1 milyonun üzerindeydi. Bunu yüksek oranlı temin etme şansımız zaten yok. Biz 2. 2 milyonu temin ettik. Şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası üzerindeyiz. Geçen yılın 2-2,5 katı kadar. Eczacılar Birliği ile ilgili söylediğiniz, ortada olmayan aşının olduğu ifade edildi. Ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için birçok çaba sarfettik. Daha detaylı söylemek istediklerim var, söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Ruhsatsız aşıyı halk sağlığı alabilir. Ortada olmayan, x firmada var denilen bir aşıyı pazarlamasınlar. Aşıyı elde etmek için de ilk günden itibaren yoğun çaba içinde olduğunu bütün vatandaşımız bilsin, emin olun parasına da bakmıyoruz. Kimlere aşı yapılacağı konusuyla ilgili Ateş hocam bilgiyi vermiş olsun. Kimlere öncelikle aşı yapılması gerektiğinin tespiti şu elimdeki raporda var. Buna göre işlendi. Hatta buna ilave olarak bütün diyaliz uygulaması olan vatandaşımız artık romatoloji ilaç alan kişiler dahil olmak üzere bu listeye ayrıca ilaveler yapıldı.

PROF. ATEŞ KARA: AŞILAR GELDİKÇE YÜKSEK RİSKTEN AŞAĞI DOĞRU İNECEK

Grip aşısının üretimi Eylül-Ekim ayında planlanır. Ondan sonrasında da Aralık-Ocak ayında DSÖ ve ABD'nin ağırlıklı olarak belirler. Türkiye'nin içinde olduğu örnek ülkelerden referans gider. Ocak ayı gibi olmuyorsa Şubat ayında firmalara teslim edilir. Üretim ancak Mart ayında başlar. Geçen sene Eylül-Ekim'de planlamalar yapılırken ortalama kullanımı alınırdı. Türkiye'nin ortalaması 1 milyon doz civarındaydı. Türkiye'nin planlaması 1 milyon 200 bin doz civarındaydı. Aşının üretimi de ancak bu sene Eylül ayında dağıtıldı. Her ülkeye kendi istediği kapasitenin belli kısmı, belki dönemler halinde geliyor. Türkiye'ye ilk gelen 300-320 bin miktarında geldiği söylenmişti. İlk gelen partide 380 bin doza kadar arttırma şansı oldu. Hastalığın karşılaşma riski, ağır geçirme ihtimali, kayıp olma ihtimali. Çok çok yüksek riskliler ilk etapta belirlendi. Bir basamak sonra yeni dozlar geldikçe yüksek risklere doğru gidecek. Mesela gebeler bir sonraki dönem içerisinde. Türkiye'de gribin aktivitesi asıl yoğunluğu Aralık ayında olduğu için bizim şansımız var. Yaş birinci faktör, kalp hastalığı olabilir ama tek başına kalp hastalığı mı, yoksa kalp hastalığı ile beraber böbrek hastalığı var mıdır? Mesela şeker hastalığı, sinir sistemi gibi, değerlendirmeler böyle olabildi. Biraz sonraki basamak bir aşağıya doğru. Aşılar geldikçe aşağı doğru inecek. Öncelikle sizinen hassas olanınızı korumanız gerekiyor.