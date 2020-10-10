Sosyal medya Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un yakında yeni bir hastaneye kavuşacağını hatırlatarak, mesajında "Seyrantepe'deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172 bin 825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24" ifadelerine yer verdi...

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