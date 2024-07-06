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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sağanak sırasında ağaca yıldırım düştü, altındaki 76 koyun öldü | Son dakika haberleri

        Sağanak sırasında ağaca yıldırım düştü, altındaki 76 koyun öldü

        Amasya'da sağanak yağmur sırasında, hayvanları korumak isteyen çobanlar koyunları ağaç altına topladı. Ağaca yıldırım düşmesi sonucu 76 koyun ölürken, çoban da yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:32
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        Ağaca yıldırım düştü! 76 koyun öldü
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        Amasya’da etkili olan sağanakta, 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü. Yıldırımdan etkilenerek hastaneye kaldırılan çoban Mehmet Kürkçü'nün (25) durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olay, Akdağ’ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Arazide koyun otlatan çobanlar Sefer (20), Recep (60) ve Mehmet Kürkçü, sağanak bastırınca koyunlarını yağmurdan korumak için ağaç altında topladı. Ancak bu sırada yıldırımın düştü ve sürüdeki 76 koyun öldü.

        Mehmet Kürkçü yıldırımdan etkilendi. İhbarla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Kürkçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Kürkçü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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