Safiye Soyman'ın, Photoshop'la tanınmaz hale geldi

Ünlü sanatçılar Safiye Soyman, eşi Faik Öztürk ve Yıldız Tilbe, bir arkadaşlarının düğününde bir araya geldi. Sosyal medyada Photoshoplu paylaşımlarıyla dikkat çeken Safiye Soyman, yine bir hayli fazla farklı göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Soyman, bu kez gerçekten tanınmaz haldeydi

REKLAM advertisement1 Paylaşımlarda Safiye Soyman, uygulanan düzenlemeler nedeniyle neredeyse tanınmaz hale gelirken, fotoğraflardan nasibini alan bir diğer isim ise Yıldız Tilbe oldu.

REKLAM Sosyal medyada hızla yayılan bu karelere takipçilerden esprili yorumlar gecikmedi. Bazı kullanıcılar; "Yıldız Tilbe’nin yanındaki kimdir?" şeklinde yorumlar yaptı.

Yıldız Tilbe ise, Safiye Soyman'ın paylaşımını X'te paylaşarak; "Safiye bizi öyle germiş ki, gözbebeklerimiz de gerilmiş, beni yana, kendini yukarı çekmiş" şeklinde esprili bir not düştü.

Geçtiğimiz günlerde, ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile şarkıcı Demet Akalın da sosyal medyada benzer şekilde yoğun Photoshop kullanımıyla dikkat çekmişti. İkilinin paylaştığı fotoğraflarda yapılan düzenlemeler, takipçileri tarafından fark edilmiş ve "Adeta başka birine dönüşmüşler" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Fotoğraflar: Instagram