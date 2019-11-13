13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti, Wilma Elles, Tuğba Özay ve Ece Gürsel, önceki gün bir mekanın açılışına katıldı.
Keyifleri yerinde olan Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti, "Mekan çok güzel, biz de ileride bir yer düşünebiliriz" açıklamasını yaptı.
"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"
Artık yeni bir tarz yarattıklarını söyleyen çift, "Türkiye’de ortalığı sallayacağız. Rapçiler Norm Ender, Ceza ve Ben Fero şarkı çıkarmamı istemediler. Ben piyasayı kasıp kavuracağım. Kılık kıyafet de değişiyor. Yırtık kot, zincir boynumda şapka, bileklikler sürpriz olacak. Eğer bu Türkiye'de ilk üçü zorlamazsam namerdim. Böyle bir rap yok. Herkes ayağını denk alsın. Piyasa da bu kadar başıboş değil. Öyle uydurmasyon şarkılar yok. Çok iyi bir kitle yakaladım" ifadelerini kullandı.
"MEKANIN TEK SAHİBİ ALLAH'TIR"
"Mekanın tek sahibi Allah'tır" diyen çift, "Bizim şarkılarımızın hepsi hit olacak. Bütün rapçilere diss yolluyoruz. 1,5 aydır dans için ayna karşısında çalışıyorum. Tarz değişikliği bana çok iyi oldu. Klipte zincir, ters şapka ve bisiklete bindim. Klip çekerken bisikletten düştüm. 'Ben Faik' ve 'Ben Safo' bize iyi olabilir" açıklamasını yaptı.
"POLİSLER BENİM KAHRAMANIMDIR"
Oyuncu Willa Elles de açılışa katılan isimler arasında yer aldı. Yemek yapmayı ve Türk mutfağını çok sevdiğini belirten Elles, "Arka Sokaklar gibi efsane bir dizide yer almaktan çok mutluyum. Benim için inanılmaz bir onur. Polis karakterini canlandıracağım. Polisler benim kahramanımdır. Ben çocuklarıma da polis sevgisini aşılıyorum. Aksiyon derslerini aldığım için bu rol bana çok uygun. Almanya'da çok güzel büyük bir sinema filminde başrol oynadım. 18 Kasım’da California'da bir film çekiyorum. Yani iyi gidiyor. Her şey çok iyi, nazar değmesin" ifadelerini kullandı.
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