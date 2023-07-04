Saffat Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1, 2, 3, 4.Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın kelamını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.

5.O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.

6.Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.

7.Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.

8, 9.Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.

10.Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).

11.(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: "Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

12.Hayır, sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar.

13.Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.

14.Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.

15.(Dediler ki:) "Bu bir büyüden başka bir şey değildir."

16."Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz?"

17."Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?"

18.De ki: "Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz)."

19.O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar (diriltilmiş hazır) beklemektedirler.

20.Şöyle diyecekler: "Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür."

21.Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür" denilir.

22, 23, 24.Allah meleklere şöyle emreder: "Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

25.Onlara, "Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir.

26.Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.

27.Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler).

28.Şöyle derler: "Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz."

29.Diğerleri de onlara şöyle derler: "Hayır, siz zaten mü'min kimseler değildiniz."

30."Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz."

31."Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."

32."Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik."

33.Artık onlar o gün azapta ortaktırlar

34.İşte biz suçlulara böyle yaparız.

35.Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

36."Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.

37.Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir.

38.Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.

39.Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.

40.Ancak Allah'ın halis kulları başka.

41, 42.İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir.

43.Onlar Naim cennetlerindedirler.

44.Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.

45, 46.Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır.

47.Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar.

48.Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.

49.Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.

50.Derken birbirlerine yönelip sorarlar.

51.İçlerinden biri der ki: "Benim bir arkadaşım vardı."

52."Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?" derdi.

53."Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz?"

54.Konuşan o kimse yanındakilere, "Bakar mısınız, hali ne oldu?" der.

55.Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

56.Ona şöyle der: "Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin."

57."Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum."

58, 59."Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?"

60.Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.

61.Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!

62.Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?

63.Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık.

64.O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.

65.Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.

66.Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.

67.Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.

68.Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.

69.Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.

70.Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler.

71.Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.

72.Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.

73.Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!

74.Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

75.Andolsun, Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!

76.Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

77.Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.

78.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.

79.Alemler içinde Nuh'a selam olsun!

80.İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

81.Çünkü o, bizim mü'min kullarımızdandı.

82.Sonra biz, diğerlerini suda boğduk.

83.Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.

84.Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti

85.Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?"

86."Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?"

87."O halde Alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?"

88, 89.İbrahim yıldızlara baktı ve "Ben hastayım" dedi.

90.Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.

91.İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: "Yemez misiniz?"

92."Ne diye konuşmuyorsunuz?"

93.Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.

94.Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.

95.İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?"

96."Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır."

97.Kavmi, "Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi.

98.Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.

99.İbrahim şöyle dedi: "Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir."

100."Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla."

101.Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.

102.Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi.

103, 104.Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!"

105."Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız."

106."Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır."

107.Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) kurtardık.

108.Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.

109.İbrahim'e selam olsun.

110.İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.

111.Çünkü o mü'min kullarımızdandı.

112.Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.

113.Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.

114.Andolsun, biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk.

115.Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

116.Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.

117.Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.

118.Onları doğru yola ilettik.

119.Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık.

120.Musa'ya ve Harun'a selam olsun.

121.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.

122.Çünkü onlar mü'min kullarımızdan idiler.

123.Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.

124.Hani kavmine şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"

125, 126."Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?"

127.Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir.

128.Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

129.Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık.

130.İlyas'a selam olsun

131.Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız

132.Çünkü o bizim mü'min kullarımızdandı.

133.Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi.

134, 135.Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kafir olan eşi) dışında bütün ailesini kurtarmıştık.

136.Sonra da diğerlerini yok ettik.

137, 138.Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz?

139.Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi.

140.Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.

141.Gemidekilerle kur'a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.

142.Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.

143, 144.Eğer o, Allah'ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

145.Derken biz onu hasta bir halde sahile attık.

146.Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.

147.Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.

148.Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.

149.Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı?

150.Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış?

151, 152.İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, "Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar.

153.Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?

154.Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!

155.Hiç düşünmüyor musunuz?

156.Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?

157.Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabınızı!

158.Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler.

159.Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

160.Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir.

161, 162, 163.(Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz.

164.(Melekler derler ki:) "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır."

165."Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız."

166."Şüphesiz biz (Allah'ı) tespih edip yüceltenleriz."

167, 168, 169.Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: "Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk."

170.Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.

171.Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti

172."Onlara mutlaka yardım edilecektir."

173."Şüphesiz ordularımız galip gelecektir."

174.O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir

175.Gözetle onları, yakında onlar da görecekler.

176.Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?

177.Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur!

178.Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.

179.(Bekle ve) gör. Onlar da yakında görecekler.

180.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

181.Peygamberlere selam olsun.

182.Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.