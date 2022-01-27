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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nasıl ve neden öldürüldü? Ünlü avukatı kim öldürdü, katili kim?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın eski yöneticiliğini yapan ve Ece Erken'in eşi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü gelişmenin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

27.01.2022 - 10:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

    Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, gündemi de derinden sarstı. Bu noktada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi, ünlü isim, avukatlık mesleğini yapıyordu.

    İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir ve neden öldü konusuyla ilgili bilgiler

  • ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

  • Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2021'in Haziran ayında sunucu Ece Erken ile nikah masasına oturmuştu.

  • ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NASIL ÖLDÜ?

    Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    AA'nın son dakika haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

    Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

    Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

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