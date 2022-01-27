Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, gündemi de derinden sarstı. Bu noktada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi, ünlü isim, avukatlık mesleğini yapıyordu.

İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir ve neden öldü konusuyla ilgili bilgiler