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Sadullah Ergin kimdir? Sadullah Ergin nereli, kaç yaşında?

Sadullah Ergin, Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek resmi müracaatı yaptığı ve adının "Deva" olacağı belirtilen partinin kurucular kurulunda yer alıyor. 60. ve 61. dönem AK Parti hükümetinde Adalet Bakanlığı görevini yapan Sadullah Ergin, 2019'un Ağustos ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. İşte Sadullah Ergin'in hayatından detaylar

09.03.2020 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Sadullah Ergin

Sadullah Ergin kimdir? sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Sadullah Ergin, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alıyor. Sadullah Ergin'in siyasi kariyeri haberimizde.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964'te Hatay Antakya'da doğdu. Babasının adı Mehmet İsmet, annesinin adı Hatice'dir.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünde kurum avukatı olarak çalıştı. Serbest avukatlık yaptı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

22 ve 23. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 61. Hükümette yeniden Adalet Bakanı olarak görev aldı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ergin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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