Ahmet, 1985'te Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bir imza kampanyası başlattı ancak kampanya nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'ın, azınlığın Türk kimliğini tanımaması, bunun yerine "Müslüman Azınlık" tanımlamasını kullanması, vatandaşlık anayasasının 19. maddesinin bahane gösterilerek on binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarılması gibi birçok sorunun takipçisi olan Ahmet, 1989 genel seçimlerinde Yunanistan'da Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilen ilk bağımsız milletvekili oldu ancak birkaç ay içinde milletvekilliği iptal edildi.

Azınlık için "Türk" tanımı nedeniyle hapis yattı

1990'da konuşmalarında azınlık için "Türk" tanımını kullanması nedeniyle tutuklanan Ahmet, 2 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçilen Ahmet, 1991’de Batı Trakya Türk Azınlığını temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisini kurdu.

Bunun üzerine Yunanistan, seçim sisteminde değişikliğe giderek yüzde 3 seçim barajı uygulamasını getirdi. Bu uygulamayla bir adayın bağımsız milletvekili olabilmesi için sadece kendi bölgesinde değil Yunanistan genelinde oyların yüzde 3’ünü alması şart koşuldu. Bu nedenle yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan'da yaşayan 150 bin Batı Trakyalı Türk'ün bağımsız milletvekili çıkarması, Dr. Sadık Ahmet'ten sonra bir daha mümkün olmadı.