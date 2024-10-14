Sadık Ahmet filminin konusu ne, ne anlatıyor?
Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan tıp doktoru ve siyasetçi Dr. Sadık Ahmet kendi adındaki filminin TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda, "Sadık Ahmet filminin konusu nedir, ne anlatıyor?" soruları yanıtını arıyor. İşte Sadık Ahmet filminin konusu ve Sadık Ahmet'in biyografisi hakkında merak edilen bilgiler...
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Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet ve ailesinin gerçek hayat hikayesini konu alan film izleyici ile buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat otururken, senaryosunu Mert Dikmen yazmıştır. Turgay Aydın ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımın çekimleri İstanbul, Bursa, Edirne gibi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve Yunanistan'da gerçekleştirilmiştir. İşte detaylar...
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SADIK AHMET FİLMİ KONUSU NE?
Hayatını Lozan Anlaşması’nın şartlarına dayanarak, Batı Trakya Türklerinin gördüğü zulme karşı mücadeleyle geçiren Dr. Sadık Ahmet, yaşadığı bölgenin yanı sıra Türkiye’de ve tüm dünyada tanınan, sevilen bir karakter olarak öne çıkmayı başardı.
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Filmin yıldız isimlerle dolu kadrosunda Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol ve Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş, Doğukan Güngör yer alıyor.
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SADIK AHMET KİMDİR?
Gümülcine’de 7 Ocak 1947’de doğan Ahmet, doğduğu topraklara hem bir doktor hem de bir toplum lideri olarak yıllarca hizmet etti. Ahmet, Ankara ve Selanik’teki tıp öğreniminin ardından Yunan vatandaşı olarak yaklaşık 3 yıl süren zorunlu askerlik görevini tamamladı.
1978’den itibaren topluma doktor kimliğiyle hizmet veren Ahmet, Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs sorunu nedeniyle gerginleştiği dönemde Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu siyasi baskıya dikkat çekmek üzere harekete geçti.
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Ahmet, 1985'te Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bir imza kampanyası başlattı ancak kampanya nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.
Yunanistan'ın, azınlığın Türk kimliğini tanımaması, bunun yerine "Müslüman Azınlık" tanımlamasını kullanması, vatandaşlık anayasasının 19. maddesinin bahane gösterilerek on binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarılması gibi birçok sorunun takipçisi olan Ahmet, 1989 genel seçimlerinde Yunanistan'da Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilen ilk bağımsız milletvekili oldu ancak birkaç ay içinde milletvekilliği iptal edildi.
Azınlık için "Türk" tanımı nedeniyle hapis yattı
1990'da konuşmalarında azınlık için "Türk" tanımını kullanması nedeniyle tutuklanan Ahmet, 2 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçilen Ahmet, 1991’de Batı Trakya Türk Azınlığını temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisini kurdu.
Bunun üzerine Yunanistan, seçim sisteminde değişikliğe giderek yüzde 3 seçim barajı uygulamasını getirdi. Bu uygulamayla bir adayın bağımsız milletvekili olabilmesi için sadece kendi bölgesinde değil Yunanistan genelinde oyların yüzde 3’ünü alması şart koşuldu. Bu nedenle yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan'da yaşayan 150 bin Batı Trakyalı Türk'ün bağımsız milletvekili çıkarması, Dr. Sadık Ahmet'ten sonra bir daha mümkün olmadı.