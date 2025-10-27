Habertürk
        Sadettin Saran: Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak

        Sadettin Saran: Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, Türk hakemliğindeki bahis skandalıyla ilgili, "Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek." ifadeleri kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 23:00 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:00
        • 1

          Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep FK galibiyetini ardından gündemdeki bahis soruşturması hakkında açıklama yaptı.

        • 2

          "YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKIYOR"

          Gündem hakkında konuşan Saran, "Bütün açıklamalara rağmen, bütün tespitlere rağmen, çok yoğun bir gündem oldu, Fenerbahçe'nin başından beri iddia ettiği şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor." ifadeleri kullandı.

        • 3

          "BİZ HAK YEMEYEN BİR TAKIMIZ"

          Durumun takipçisi olacaklarını belirten Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:

          "Bütün olanlara rağmen takımımız önüne bakıyor. 90 dakika son derece istekli ve azimli bir takım vardı, her şeyini ortaya koydu. Herkes kenetlenmiş durumda. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Ekibimizle gurur duyuyoruz. Şu anda Beşiktaş maçına kenetlendik. İnşallah her geçen gün daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz.

          Biz önümüze bakıyoruz. Başından beri söylüyorduk. Biz hak yemeyen bir takımız, sahada mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Dışarıda olanlar bizi etkilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz. Yönetimin ilgileneceği bir şey, futbolcuların ilgileneceği bir şey değil.

          Bunu ortaya çıkardılar, çıkaranları tebrik ediyorum. Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacak. Ben umutluyum. Bunu iyi kullanıp, lehimize çevirip, çürümüş olanları attığımız zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecek. Tekrar federasyonumuzu ve üstüne gidenleri tebrik ediyorum. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Son derece adil ve şeffaf yürüyecek bu süreç. Türk futbolu ve sporu adına bu adaletsiz süreç sona erecek. Ben ona inanıyorum, biz umutluyuz."

        • 4

          "BEN İNANIYORUM"

          "Biz taraftarımızı çok seviyoruz. Bugün az sayıda taraftarımız vardı ama bize nasıl destek verdiler gördünüz. Çok gururluyuz. Beşiktaş'ta da böyle olacak. Şampiyonluğu taraftarsız yapamayız, onlar çok önemli. Bugün çok güzel destek verdiler. Böyle devam edecek. Ben inanıyorum."

        • 5

          "GÜZEL YÖNETTİ"

          "Bence hakem çok güzel maç yönetti, fena bir maç yönetmedi."

