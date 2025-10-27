Habertürk
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son dakika haberleri

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hissedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 22:50 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:21
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Bursa, İzmir ve Manisa gibi birçok ilde de hissedildi.

        Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

        YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

        MEMİŞOĞLU: ŞU ANA KADAR BİR OLUMSUZLUK YOK

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

        Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

        Ayrıntılar gelecek...

