Karagül yağının kilosu 80 bin dolar!

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Karagül, Halfeti'ye özgü bir gül. Sadece Halfeti'nin havasını ve toprağını seviyor, dünyada sadece Halfeti'de yetişiyor. Türkiye'nin dört bir yanında yetiştirmek için denemeler yapılan karagül sadece Şanlıurfa Halfeti'de siyah rengini aldı. Kolonyası, kremi, reçeli, çikolotası ve yağı yapılan karagülün yağının kilosu 80 bin dolardan satılıyor.