Sade poğaça tarifi

Kahvaltılarınızda çayın yanına eşlik edecek, çocukların beslenmesine koyabileceğiniz, yumuşacık ve pofuduk bir poğaça tarifi vereceğim sizlere.
Sade Poğaça Malzemeler:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket instant kuru maya
- 1 adet yumurta
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı şeker
- 6-7 su bardağı un
Sade Poğaça Tarifinin Yapılışı:
- Yoğurma kabına ılık su, süt, yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve maya alınır, karıştırılır. Üzerine azar azar un ilave edilerek bir güzel yoğrulur.
- Hamurunuzun üzeri örtülür ve yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.
- Hamur iki katına çıkınca, hamurdan bezeler kopartılır ve yuvarlanır.
- Yağlanmış veya yağlı kâğıt serili fırın tepsisine alınır, üzerine yumurta sarısı sürülür, çörek otu atılır.
- Tekrar 15 dakika dinlendirilir.
- En son 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilir.
Püf Noktaları:
- Hamura şekil verdikten sonra tepside 15 dakika dinlendirin bu şekilde poğaçalar daha yumuşak olur.
- Hamur yoğurma işlemi bittikten sonra üzerine temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalandırılır.
- Çok fazla şekerli olacağına düşünüyorsanız, şeker miktarını yarıya düşünün. Poğaçaların içine isteğe bağlı olarak zeytin ya da peynir gibi malzemeler koyarak lezzetlendirebilirsiniz.
Afiyet olsun...
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!