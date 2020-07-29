Sade poğaça tarifi

Kahvaltılarınızda çayın yanına eşlik edecek, çocukların beslenmesine koyabileceğiniz, yumuşacık ve pofuduk bir poğaça tarifi vereceğim sizlere.

Sade Poğaça Malzemeler:

Sade Poğaça Tarifinin Yapılışı:

Püf Noktaları:

Afiyet olsun...