Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle dikkat çeken Seda Altuner yine çok konuşulanlar listesinde. Sevilen dizide canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Gözde Seda Altuner merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir? Gözde Seda Altuner kaç yaşında? İşte Gözde Seda Altuner'in oynadığı diziler...
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 38 yaşındaki Sinema ve dizi film oyuncusu, senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.
GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Sadakatsiz (Gönül Güçlü, TV Dizisi 2020)
Söz Vermiştin (Bilge, Sinema Filmi 2018)
Avlu (TV Dizisi 2018)
Street / Cadde (Kısa Film 2018)
Paramparça (Leyla Baltacı, TV Dizisi 2016)
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece, Sinema Filmi 2016)
Celal ile Ceren (Sinema Filmi 2013)
Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film 2011)
Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi 2010)
Çılgın Kanal (Sevcan, TV Dizisi 2009)
Melekler ve Kumarbazlar (Sinema Filmi 2009)
İş Arıyoruz (Pelin, Sinema Filmi 2008)
Hayat Kavgam (TV Dizisi 2007)
Eşref Saati (Lütfiye, TV Dizisi 2007)
Ev Hapsi (TV Dizisi 2005)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!