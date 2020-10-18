Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Saçaklı Mantı tarifi merak konusu oldu. İnce hamur ile tavuğun birleşmesiyle enfes bir yemek olan Saçaklı Mantı yapılışı haberimizde...

SAÇAKLI MANTI MALZEMELERİ

4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı margarin

1 adet tavuk

5 yemek kaşığı tereyağı

SAÇAKLI MANTI YAPILIŞI

Yumurtalı hamur açılır. Açılan hamur yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır. Uzun saçaklar meydana getirilir. Tepsiye dizilerek fırında yağ ile kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır.