Lokantalarda yenilen sac tavayı aratmayacak bir tarifle sizlerleyiz. Sac tava et ve baharatların birleşimiyle enfes bir lezzet oluşturuyor. Peki sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri nelerdir? İşte sac tava tarifi...

SAC TAVA MALZEMELERİ

SAC TAVA NASIL YAPILIR?

Afiyet olsun...