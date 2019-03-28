Saç dökülmesi, dünya genelinde hem kadın hem de erkekler için büyük bir endişe kaynağı. Eğer siz de o kişilerden biriyseniz bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek doğal yöntemler olduğunu bilmelisiniz. Yoğun geçen günlerde, saçınızı onarmak için yeteri zamanınız olmayabilir. Peki böyle zamanlarda saç dökülmesini önlemek veya durdurmak için ev yapımı saç maskelerinden yardım almaya ne dersiniz? Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz ev yapımı 15 saç maskesi tarifini bir araya getirdik.