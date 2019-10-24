Saç dökülmesine ne iyi gelir

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Saç dökülmesi kadın erkek herkesin dönem dönem karşılaştığı sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı durumlarda genetik sorunlardan dolayı da dökülebiliyor. Saç dökülmesine neden olan mevsim değişiklikleri, kullanılan şampuan ve saç kremleri, stres gibi faktörlerin yanı sıra beslenmede saç dökülmesinde önemli bir yer tutuyor.
Saçları beslemenin yolunun dışarıdan değil, içeriden olduğunu biliyoruz. Abartılı reklamlara rağmen kullanılan hiçbir ürün, kan yoluyla iletilen vitamin ve mineral kadar etkili değildir.
Bu yüzden beslenmemiz saç sağlığında da çok önemli bir yer tutuyor.
Saç Sağlığı İçin Gereken Vitaminler, Yiyecekler
Demir; Kırmızı ette, kabuklu deniz mahsullerinde, koyu yeşil sebzelerde ve tahıllarda bol miktarda bulunan demir minerali saçların uzamasında oldukça etkilidir.
Protein; Bu mineral genellikle kırmızı ette, beyaz ette ve kabuklu deniz mahsullerinde bulunur. Saç telleri için en gerekli minerallerin başında gelir.
B6-B1 Biyanit; Bu vitaminler saçın dökülmesini önlediği gibi yeni saç çıkmasını da sağlayan vitaminlerdir. Kuruyemiş, tam tahıllı gıdalar, az yağlı peynir ve süte, yumurtada ve somon balığında yüksek oranda vardır.
Çinko; Bu mineral saçın parlak ve sağlıklı olmasında etkilidir. Kabuklu kuruyemişlerde, kabak çekirdeği, fasulye, nohut, yoğurt ve kırmızı ette bulunur.
C Vitamini; Saç derisinde bulunan hücrelerin yenilenmesi için gereklidir. Meyve ve sebzelerin birçoğunda bulunur.
A Vitamini; Saç sağlığı için gereken bir vitamindir. Patates, elma ve kayısı A vitamini yüksek gıdalardandır.
Antioksidanlar; Saç derisini güçlendirerek yeni hücre oluşumuna destek verir. Kabuksuz meyvelerde, koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.
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