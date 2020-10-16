Sabriye Şengül, Survivor yarışmasıyla popülerlik kazandı. Asıl mesleği boksörlük olan Sabriye Şengül bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Peki Sabriye Şengül kimdir? İşte biyografisi...

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğmuştur. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Ayrıca TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışmada da 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır.