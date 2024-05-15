Sabıkalı üst geçitte yine kaza: 4 kişi feci şekilde can vermişti
İstanbul Bakırköy'de TIR'ın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği üst geçitteki aynı noktada yine bir kaza meydana geldi. Üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
- 1
Bakırköy'de Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde yer alan Ataköy Marmaray üst geçidinde yine bir kaza meydana geldi.
- 2
12 Mart 2024'te üs geçite çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
- 3
Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR, bulunduğu yerde sıkıştı.
-
- 4
İddiaya göre, TIR'ın şoförü uyarı levhalarını dikkate almayıp geçmek isteyince aracın dorsesi üst geçide çarptı.
- 5
TIR'ın geçide sıkıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken dorsede hasar oluştu.
- 6
Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
-
- 7
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
- 8
Sıkışan TIR, şoförün geri manevra yapması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
- 9
TIR'ın alternatif yola yönlendirilmesinin ardından sahil yolunda trafik normale döndü.
-
- 10
- 11
- 12