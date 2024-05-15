Betonu döke döke ilerledi
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki beton mikseri betonu yola dökerek ilerledi. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Giriş: 15.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:02
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İstanbul'da beton mikseri sürücüsünün vurdumduymazlığı kameralara yansıdı.
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Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki beton mikserinden yola sıvı haldeki beton döküldü.
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Araç uzun süre yolda beton dökerek ilerledi.
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Bu duruma tepki gösteren sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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