Sabancı Gençlik Seferberliği’ne Davos’tan ödül

‘Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek’ amacıyla, 2024 yılında Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği, Davos İletişim Ödülleri’nde “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk / ESG” kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

Söz konusu ödül, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen törenle, Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün’e takdim edildi. Bu yıl 30 farklı kategoride ödüllerin verildiği organizasyonda Sabancı, Türkiye’den ödüle layık görülen tek Topluluk oldu.

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“GERÇEK BİR SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET EDİYORUZ”

Sabancı Gençlik Seferberliği’nin, Sabancı’nın gençlere olan inancının ve güveninin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Filiz Karagül Tüzün şunları söyledi:

“Bu proje ile, Sabancı’nın 100 yıllık tecrübesini ve bilgi birikimini, gençlerin geleceği dönüştürme gücü ile bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin, ülkemiz ve kendileri için değer üretebilen ve ürettiği değere sahip olan yeni liderler, girişimciler ve araştırmacılar olmasını istiyoruz. Henüz projeyi duyurmamızın üzerinden bir yıl bile geçmedi. Buna rağmen, bugün itibarıyla 10 merkezimiz faal olarak gençlerimize destek veriyor. Bugün özellikle iletişim dünyasında, şirketlerin en büyük meydan okuması, sadece sözlerinde durmak değil. Sözden aksiyona geçerken, verdikleri sözleri tutarken, bunu en hızlı şekilde yapmak. Bizim bunu başarabilmemizin en önemli unsuru da, bu projeyi sadece bir kampanya olarak görmememiz; gerçek bir seferberlik ruhuyla hareket etmemizdir. Bunun sağlanmasında, CEO’muz Cenk Alper başta olmak üzere, tüm Yürütme Kurulumuzun, Topluluk şirketleri yöneticilerimizin ve tabii ki Sabancı Gönüllüleri’nin müthiş emeği, özverisi var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.”

11 AYDA 10 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU GELDİ “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modeli olarak ele alınan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bugüne kadar biri online olmak üzere toplam 10 Teknoloji ve Etki Merkezi açıldı.

2024 yılında başlatılan proje kapsamında 2026 yılı sonuna kadar Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak.

Bu merkezlerde gençler, mentorluk, eğitim ve proje geliştirme fırsatlarına erişecek; dijital teknolojiler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri gibi farklı alanlarda fikirlerini hayata geçirme imkânı bulacak.

Toplam 3 yıllık dönemin sonunda yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Mayıs 2024’te başlatılan Sabancı Gençlik Seferberliği’ne Türkiye’nin 79 farklı ilinden 18-34 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinden, girişimcilerden, akademisyenlerden ve farklı meslek gruplarında çalışanlardan 11 ayda 10 binin üstünde başvuru geldi.