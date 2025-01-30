Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı hangi tarihte, ayın kaçında?

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan üç ayların içerisinde yer alan Şaban ayına girmeye az kaldı. Şaban ayı ardından ise Ramazan ayı yaşanacak. Peki Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2025 üç aylar takviminde Şaban ayı takvimi...