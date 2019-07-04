Uyku alışkanlığınız, meme kanseri olma riskinizi ortaya çıkarıyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre; sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri görülme riski, geç uyanan kadınlara göre daha az.

SABAHLARI ERKEN KALKMAK KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR MU?

Sabahları daha erken uyanarak meme kanseri riskini ortadan kaldırmayı düşünen kadınlara uzmanlardan olumsuz bir yanıt geldi. CNN International'da yer alan habere göre; uzmanlar, uyku alışkanlarını değiştirmekle, kanserin önüne geçilemeyeceğini belirtiyor. Buna karşılık olarak birey, kanser riskini ancak alkol tüketmeyerek ve kilolu olmaktan kaçınarak azaltabiliyor.

BMJ dergisinde yayınlanan makalede, sabah erken kalkmayı tercih eden her 100 kadından birinin meme kanserine yakalandığı açıklanırken, bu sayının geç kalkanlarda 100’e iki oranında olduğu belirtiliyor.

400 BİN KADIN İNCELENDİ

Yaklaşık 400 bin kadından alınan veriler sonucunda, günde sekiz saatten fazla uyuyan insanların meme kanserine daha yatkın olduğu görülüyor. Bilim insanlarına göre; bu da kanser ve uykusuzluk (insomnia) arasında bir bağlantı olabileceği anlamına geliyor.

Imperial College London’da araştırmayı yürüten Luca Magnani, bu sonuçların uyku alışkanlığını değiştirerek meme kanserinin önlenebileceği anlamına gelmediğini vurgulayarak, yapılan bu çalışmanın kanserin uykuyla ilgili bir gene bağlı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Magnani, uyku alışkanlığının kanseri nasıl etkilediğini bulabilmek için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.